Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

WUF13

Aufbau eines Wintersport- und Tourismuskomplexes in Kelbadschar geplant

Aufbau eines Wintersport- und Tourismuskomplexes in Kelbadschar geplant

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Im Rahmen der 13. Sitzung des UN-Weltstädteforums (WUF13) wurde mitgeteilt, dass Kelbadschar auch als potenzielles Wintersport- und Tourismusziel betrachtet wird. In diesem Zusammenhang ist die Errichtung eines modernen Bergtourismuskomplexes auf einer Fläche von 330 Hektar im Dorf Schahlar geplant.

Dies sagte der Exekutivdirektor des Wiederaufbau-, Bau- und Verwaltungsdienstes im Bezirk Kelbadschar, Emil Scholan, während der Veranstaltung „Vom Urbanismus zum Wiederaufbau nach dem Konflikt“.

Er erklärte zudem, dass eines der Flaggschiffprojekte in der Region der „Istisu“-Heil- und Erholungskomplex sei, der als Gesundheits- und Medizintourismuszentrum konzipiert werde und insgesamt 34 Hektar umfasse, einschließlich moderner SPA-Bereiche für medizinische und Erholungszwecke.

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