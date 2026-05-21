Aufbau eines Wintersport- und Tourismuskomplexes in Kelbadschar geplant
Baku, 21. Mai, AZERTAC
Im Rahmen der 13. Sitzung des UN-Weltstädteforums (WUF13) wurde mitgeteilt, dass Kelbadschar auch als potenzielles Wintersport- und Tourismusziel betrachtet wird. In diesem Zusammenhang ist die Errichtung eines modernen Bergtourismuskomplexes auf einer Fläche von 330 Hektar im Dorf Schahlar geplant.
Dies sagte der Exekutivdirektor des Wiederaufbau-, Bau- und Verwaltungsdienstes im Bezirk Kelbadschar, Emil Scholan, während der Veranstaltung „Vom Urbanismus zum Wiederaufbau nach dem Konflikt“.
Er erklärte zudem, dass eines der Flaggschiffprojekte in der Region der „Istisu“-Heil- und Erholungskomplex sei, der als Gesundheits- und Medizintourismuszentrum konzipiert werde und insgesamt 34 Hektar umfasse, einschließlich moderner SPA-Bereiche für medizinische und Erholungszwecke.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
WUF13: Abseits der Tagesordnung - Fotos
- 21.05.2026 [22:20]
Premierminister Ali Asadov zu Arbeitsbesuch in Turkmenistan eingetroffen
- 21.05.2026 [22:17]
7. Sicherheitsdialog zwischen Aserbaidschan und EU in Baku abgehalten
- 21.05.2026 [22:10]
BBC-Mitarbeiter: Aserbaidschan baut trotz Herausforderungen weiter auf
- 21.05.2026 [21:53]
WUF13: Höhepunkte des fünften Tages in Bildern
- 21.05.2026 [21:47]
Internationale Mediendelegation besucht Schamachi
- 21.05.2026 [21:41]
AZERTAC berichtet ausführlich über WUF13 - FOTOS
- 21.05.2026 [21:30]
Baku diskutiert „Masterplan 2040“ für nachhaltige Stadtentwicklung
- 21.05.2026 [21:14]
Aufbau eines Wintersport- und Tourismuskomplexes in Kelbadschar geplant
- 21.05.2026 [21:09]
Chinesischer Architekt: WUF13 wird Baku nachhaltige Impulse geben
- 21.05.2026 [21:04]
WUF13-Medientraining: Expertin spricht über urbane Entwicklungen
- 21.05.2026 [20:35]
Leyla Aliyeva trifft König Mswati III. von Eswatini
- 21.05.2026 [20:26]
Präsident Ilham Aliyev empfängt Uno-Vizegeneralsekretärin VIDEO
- 21.05.2026 [19:37]
WUF13: Ausländische Journalisten besuchen Schamachi und die Juma-Moschee
- 21.05.2026 [19:15]
US-Urbanist: Baku schafft vorbildliche Stadträume für Fußgänger
- 21.05.2026 [19:06]
WUF13: Sitzung zu transitorientierter Stadtplanung für neue Entwicklung
- 21.05.2026 [18:50]
WUF13: Experte sieht Forum als Plattform für Austausch und Zusammenarbeit
- 21.05.2026 [18:45]
WUF13: Ukrainischer Botschafter dankt für internationale Unterstützung
- 21.05.2026 [18:40]
WUF13: Finanzierung als Schlüssel für bezahlbaren Wohnraum
- 21.05.2026 [18:20]
WUF13: Diskussion über globale und lokale Wohnungspolitik
- 21.05.2026 [18:05]
WUF13: Diskussion über innovative Partnerschaften für nachhaltige Städte
- 21.05.2026 [18:03]
Kinder-Spielzentrum beim WUF13 FOTOS
- 21.05.2026 [17:58]
WUF13: IOM-Vizegeneraldirektor lobt „Große Rückkehr“ in Aserbaidschan
- 21.05.2026 [17:43]
WUF13: Wohnungsbau im Mittelpunkt von Wiederaufbau nach Krisen
- 21.05.2026 [17:40]
WUF13: Plattform für globale Zusammenarbeit zu Wohnen und Wasser
- 21.05.2026 [17:37]
Estnische Vertreterin: Nachhaltiges Bauen ist Investition in die Zukunft
- 21.05.2026 [17:13]
WUF13: UNITAR baut Zusammenarbeit mit „ASAN Khidmat“ aus
- 21.05.2026 [17:00]
WUF13: Sichere Bauweise als Schlüssel für nachhaltige Städte
- 21.05.2026 [16:52]
WUF13: Fokus auf zentrale Herausforderungen der Stadtentwicklung
- 21.05.2026 [16:48]
Schweizer Expertin lobt Aserbaidschans urbanistische Erfahrungen
- 21.05.2026 [16:37]
WUF13: Stadtplanung beeinflusst Psyche und Verhalten
- 21.05.2026 [16:36]
WUF13: Rückkehr in befreite Gebiete erfordert schrittweise Planung
- 21.05.2026 [16:30]
WUF13: UN-Habitat-Vertreter lobt Freiwillige und Organisation des Forums
- 21.05.2026 [16:28]
WUF13: Ismail Serageldin fordert Stärkung lokaler Gemeinschaften
- 21.05.2026 [16:21]
WUF13: Freiwillige als „positive Helden“ der Veranstaltung
- 21.05.2026 [16:14]
WUF13: Städte spielen Schlüsselrolle bei Klimazielen
- 21.05.2026 [15:56]
WUF13: Diskussion über nachhaltige Stadtentwicklung und Sicherheit
- 21.05.2026 [15:01]
WUF13: UNDP warnt vor Folgen der Nahostkrise
- 21.05.2026 [14:44]
Stellvertretende Generalsekretärin zu Besuch in Aserbaidschan eingetroffen
- 21.05.2026 [14:29]
WUF13: Cybersicherheit im Fokus der Stadtentwicklung
- 21.05.2026 [14:11]
WUF13: Afrikanische Expertin hebt Inklusion und Jugendbeteiligung hervor
- 21.05.2026 [14:04]
WUF13: Experten loben „Grüne Energiezone“ in Garabagh und Ost-Sangesur
- 21.05.2026 [13:56]
WUF13: UN-Habitat warnt vor Auswirkungen der Nahostkrise auf Städtebau
- 21.05.2026 [13:54]
WUF13: Experte warnt vor Konflikten durch Ressourcenknappheit
- 21.05.2026 [13:39]
WUF13: UN-Habitat-Direktorin warnt vor globaler Bodenkrise
- 21.05.2026 [13:18]
WUF13: „Wörterbuch für Städte“ im aserbaidschanischen Pavillon vorgestellt
- 21.05.2026 [13:06]
WUF13: Mehr als 800 Medienvertreter berichten vom Weltstädteforum in Baku
- 21.05.2026 [13:01]
Guineischer Minister: Klimafaktor ist entscheidend für Stadtplanung
- 21.05.2026 [12:25]
Akademische Sitzung zu Wohnraum und Architektur-Ausbildung beim WUF13
- 21.05.2026 [12:15]
Vizepräsidentin Bulgariens besucht Industriepark Sumgayit
- 20.05.2026 [23:55]
WUF13: Messe für Stadtentwicklung eröffnet
- 20.05.2026 [23:30]
WUF13: Parlamentarier diskutieren Globalisierung und städtische Entwicklung
- 20.05.2026 [23:10]
Treffen zwischen dem Wirtschaftsministerium und der Weltbankgruppe
- 20.05.2026 [21:52]
WUF13: Eindrücke vom vierten Forumstag - FOTOREPORTAGE
- 20.05.2026 [21:45]
WUF13 als Plattform für Aserbaidschans internationale Präsentation
- 20.05.2026 [21:24]
WUF13: Spaziergang in Nationaltrachten durch das Zentrum von Baku
- 20.05.2026 [21:20]
WUF13: Diskussion über Abfallmanagement und Kreislaufwirtschaft
- 20.05.2026 [21:03]
Aserbaidschan und Pakistan erörtern Zusammenarbeit im Bereich Umweltschutz
- 20.05.2026 [20:42]
WUF13: Internationale Paneldiskussion über Wiederaufbau und „Urbizid“
- 20.05.2026 [20:41]
Chinesischer WUF13-Teilnehmer: Baku verfügt über bedeutende Zukunftsprojekte
- 20.05.2026 [20:30]
WUF13: Diskussionen über saubere Luft und nachhaltige Stadtentwicklung
- 20.05.2026 [20:20]
Jugendplattform des Globalen Südens verabschiedet Beschlüsse in Baku
- 20.05.2026 [20:17]
WUF13: Experten beraten über Transformation informeller Siedlungen
- 20.05.2026 [20:00]
Weltbank: Aserbaidschans Lage bietet großen Vorteil für Erfahrungsaustausch
- 20.05.2026 [19:44]
WHO erwartet weiteren Anstieg der Ebola-Erkrankungen
- 20.05.2026 [19:39]
Keine Großraum-Schlafwagen auf der Bahnstrecke Baku–Tiflis–Baku
- 20.05.2026 [19:35]
Aserbaidschans Parlamentssprecherin zu Besuch in Russland eingetroffen
- 20.05.2026 [19:06]