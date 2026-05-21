WUF13: Finanzierung als Schlüssel für bezahlbaren Wohnraum

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Bei einer WUF13-Podiumsdiskussion wurde betont, dass die Finanzierungsstruktur entscheidend für bezahlbaren Wohnraum ist.

Wie AZERTAC berichtet, erklärte dies Kecia Rust, Direktorin des afrikanischen Zentrums für bezahlbare Wohnraumfinanzierung, dass hohe Zinsen, kurzfristige Kredite und Kapitalprobleme den Wohnungsbau in Afrika erschweren. Experten diskutierten zudem neue Finanzierungsmodelle und innovative Ansätze zur Verbesserung des Zugangs zu Wohnraum.