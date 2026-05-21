WUF13: Pakistanischer Forscher lobt Wiederaufbau in Garabagh VIDEO

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Der pakistanische Forscher Sher Shah Khan hat die Organisation des WUF13 sowie die Wiederaufbauarbeiten in den befreiten Gebieten Aserbaidschans positiv bewertet.

Wie AZERTAC berichtet, erklärte er, dass die in Garabagh umgesetzten Wiederaufbau- und Wohnungsbauprojekte in kurzer Zeit bemerkenswerte Ergebnisse gezeigt hätten. Besonders die Entwicklung von Schuscha nach dem Konflikt habe ihn beeindruckt.

Zugleich hob er die Bedeutung internationaler Plattformen wie WUF13 für Zusammenarbeit, Ideenaustausch und nachhaltige Stadtentwicklung hervor.