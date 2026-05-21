UN-Habitat-Expertin: Ich bin zutiefst beeindruckt von meinem Aufenthalt in Baku

Baku, 21. Mai, AZERTAC

„Dies ist sowohl meine erste Teilnahme am Weltforum für Stadtentwicklung (WUF) als auch mein erster Besuch in Aserbaidschan. Die Zeit, die ich in Baku verbracht habe, hat bei mir einen starken Eindruck hinterlassen. Das Forum ist mit hoher Professionalität organisiert.“

Dies sagte die Expertin des UN-Siedlungsprogramms (UN-Habitat) mit Sitz in Nairobi, Caroline Kienast-von Einem, in einem Interview mit AZERTAC, während sie am 13. Weltforum für Stadtentwicklung teilnahm.

„Die Kommunikation im Ausstellungsbereich ”Urban Expo” mit Menschen, die verschiedene Bereiche auf globaler Ebene vertreten, sowie anschließend die ernsthaften Diskussionen in thematischen Sitzungen über nachhaltige Entwicklung sind äußerst effektiv. Ich bin der Meinung, dass dieses Forum eine seltene Gelegenheit bietet, Fachleute aus aller Welt auf einer gemeinsamen Plattform zusammenzubringen“, fügte sie hinzu.