Chinesischer Architekt: WUF13 wird Baku nachhaltige Impulse geben

Baku, 21. Mai, AZERTAC

„Die Auswirkungen des WUF13 auf Baku werden sehr positiv sein. Es wird der Welt zeigen, was hier organisatorisch geleistet werden kann und welche Fortschritte im Bereich Urbanisierung und Modernisierung erzielt wurden“, sagte der chinesische Architekt Liu Zhibin gegenüber AZERTAC.

Besonders die Altstadt (Icherisheher) habe ihn beeindruckt.

Dies sei nicht nur für Zentralasien, sondern auch weltweit ein gutes Beispiel, so Liu.