Französische Botschafterin: WUF13 in Aserbaidschan großer Erfolg
Baku, 22. Mai, AZERTAC
Die französische Botschafterin in Aserbaidschan, Sophie Lagoutte, hat die 13. Sitzung des UN-Weltstädteforums (WUF13) als großen Erfolg bezeichnet.
Das Forum zeichne sich durch eine hochrangige internationale Beteiligung aus. Die Zahl der Teilnehmer und Registrierungen habe vermutlich Rekordniveau erreicht, sagte die Botschafterin.
Zugleich betonte sie, die Wohnraumkrise sei ein globales Problem, das gemeinsame Lösungen erfordere. Der Austausch bewährter Erfahrungen und offene Diskussionen seien entscheidend für nachhaltige Lösungsansätze.
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