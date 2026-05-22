WUF13: 23.335 Hektar Fläche von Minen und Blindgängern geräumt

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF13) erklärte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der ANAMA, Samir Poladov, dass in diesem Jahr bereits 23.335 Hektar Land von Minen und nicht explodierter Munition geräumt wurden.

Wie AZERTAC berichtet, erfolgte die Erklärung während der Veranstaltung „Wiederaufbau in Städten nach Konflikten: Die entscheidende Rolle humanitärer Minenräumung“ im Aserbaidschan-Pavillon in Baku.

Nach Angaben von Samir Poladov wurden im Jahr 2026 bislang 1.447 Antipersonenminen, 542 Panzerabwehrminen sowie 12.302 nicht explodierte Kampfmittel entdeckt.