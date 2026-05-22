WUF 13: An Diskussionen nehmen insgesamt rund 115.000 Menschen teil

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF 13) haben insgesamt rund 115.000 Menschen an den Diskussionen teilgenommen.

Wie AZERTAC berichtet, sagte dies der Vorsitzende des Staatlichen Komitees für Stadtplanung und Architektur Aserbaidschans und nationale Koordinator von WUF13, Anar Guliyev, auf der heutigen Abschluss-Pressekonferenz.