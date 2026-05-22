Kolumbianische Teilnehmerin: Fokus auf Wohnungsqualität war zentrale Erkenntnis des WUF 13

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF 13) hat eine Teilnehmerin aus Kolumbien betont, dass der Ansatz zur Wohnraumversorgung aus einer Qualitäts-Perspektive eine ihrer wichtigsten Erkenntnisse gewesen sei.

Wie AZERTAC berichtet, erklärte die Masterstudentin für globale Entwicklungsstudien an der Hebräischen Universität von Jerusalem, Andrea Farias Pinto, dass das Forum wertvolle Impulse im Bereich Armutsbekämpfung sowie zur Verbesserung informeller Siedlungen und sogenannter Slums gebe.

Sie hob hervor, dass insbesondere der Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Länder neue Perspektiven auf die Qualität von Wohnraum und die Beseitigung von Defiziten in Wohnbedingungen eröffnet habe.