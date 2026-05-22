GIZ-Programmmanagerin: In Smart Cities ist Vertrauen wichtiger als technische Fähigkeiten

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Bei Projekten im Bereich Smart Cities und digitaler Transformation ist das Vertrauen der Bürger in die erhobenen Daten ebenso wichtig wie langfristige finanzielle Tragfähigkeit und technologische Infrastruktur. Das sagte Lena Weiler, Programmmanagerin im Sektorprogramm Städte bei der Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, im Rahmen der Veranstaltung „Gerechte Übergänge in der Praxis: Gemeinsame Entwicklung digitaler Werkzeuge für informelle Strukturen und Krisensituationen“, die am Rande der WUF13 stattfand.

Themen wie Mehrebenen-Governance, technische Kapazitäten, langfristige Finanzierbarkeit und künftige Entwicklungskosten seien zwar zweifellos relevant, betonte Weiler. Der entscheidende Punkt, den sie besonders hervorheben wolle, sei jedoch das Vertrauen.