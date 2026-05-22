Kleine Städte spielen Schlüsselrolle für Entwicklung von Regionen

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF 13) wurde in Baku über die Rolle kleiner Städte für die regionale Entwicklung diskutiert.

Wie AZERTAC berichtet, stand bei einer Paneldiskussion die Stärkung wirtschaftlicher und sozialer Verbindungen zwischen ländlichen Räumen und größeren Städten im Mittelpunkt.

Expertinnen und Experten betonten die Bedeutung sogenannter Zwischenstädte als Plattformen für Handel, Beschäftigung sowie den Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Verkehrsdiensten. Zudem wurde hervorgehoben, dass eine bessere Raumplanung und integrierte Politikansätze den Migrationsdruck auf Metropolen verringern und gleichzeitig die Entwicklung ländlicher Regionen und lokaler Wirtschaftsräume fördern können.