Von „Urbicide“ zur Erneuerung: Diskussion über nachhaltigen Wiederaufbau in Garabagh

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF 13) fand eine Paneldiskussion über den nachhaltigen Wiederaufbau, die Neuansiedlung und Entwicklung in den Regionen Aghdam, Füsuli, Khojavend, Jabrayil, Gubadli und Zangilan statt.

Wie AZERTAC berichtet, wurden dabei die Folgen von Zerstörung während der Besatzungszeit sowie der Wiederaufbau der Infrastruktur thematisiert.

Die Sondervertreter des Präsidenten, Emin Huseynov und Vahid Hajiyev, stellten laufende Wiederaufbauprojekte vor. Dabei wurde betont, dass neue Siedlungen nach Konzepten für „Intelligente Städte und Dörfer“ entwickelt werden, einschließlich nachhaltiger Infrastruktur und moderner Stadtentwicklung.