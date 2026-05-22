Rolle der Metropolregionen für eine nachhaltige Stadtentwicklung diskutiert

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF 13) wurde in Baku eine Paneldiskussion zur Rolle der Metropolregionen für eine nachhaltige Stadtentwicklung durchgeführt.

Wie AZERTAC berichtet, stand dabei die Bedeutung der Metropolverwaltung für bezahlbaren Wohnraum und eine inklusive Raumentwicklung im Mittelpunkt.

Vertreterinnen und Vertreter aus Brasilien, Spanien und Südafrika betonten die Relevanz koordinierter Stadt- und Regionalplanung im Kontext von Wohnungsnot und Klimawandel. Dabei wurde hervorgehoben, dass integrierte Planung und effektive Finanzierungsmechanismen den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen verbessern und soziale Ungleichheiten reduzieren können.