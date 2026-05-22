Rolle der strategischen Umweltprüfung in der Stadtplanung diskutiert

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF 13) fand in Baku eine Veranstaltung zur strategischen Umweltprüfung als Instrument zur Erreichung von Klimazielen in der Stadtentwicklung statt.

Wie AZERTAC berichtet, wurde die Veranstaltung gemeinsam vom Ministerium für Ökologie und Natürliche Ressourcen Aserbaidschans und der UN-Wirtschaftskommission für Europa (UNECE) organisiert.

An der Veranstaltung nahmen hochrangige Vertreter aus Politik und internationalen Organisationen teil, darunter UNECE-Vertreter, des UN-Habitat-Programms sowie mehrerer nationaler Umwelt- und Stadtentwicklungsinstitutionen. Bei Diskussionen wurde die Bedeutung strategischer Umweltprüfungen für eine klimafreundliche Stadtentwicklung hervorgehoben.