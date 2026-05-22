Mehr als 57.000 Teilnehmer bei WUF13

Baku, 22. Mai, AZERTAC

An der 13. Sitzung des Weltstädteforums (WUF13), die in Baku stattfindet, haben bislang – einschließlich der Online-Teilnehmer – mehr als 57.000 Menschen teilgenommen.

Wie AZERTAC berichtete, erklärte dies der Vorsitzende des Staatlichen Komitees für Stadtplanung und Architektur Aserbaidschans und nationale Koordinator von WUF13, Anar Guliyev, auf einer Pressekonferenz zur offiziellen Abschlusszeremonie der 13. Sitzung des Weltstädteforums der Vereinten Nationen (WUF13).

Anar Guliyev betonte, dass WUF13 eine Reihe bedeutender Neuerungen vorgestellt habe, die die Zukunft des Forums sowie die globale Zusammenarbeit maßgeblich prägen werden.