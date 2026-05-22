Koalition zur Förderung von Partnerschaften im Globalen Süden diskutiert

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF13) fand in Baku eine Sitzung zur Stärkung produktiver Partnerschaften im Globalen Süden im Wohnungs- und Bausektor statt.

Wie AZERTAC berichtet, wurde dabei die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Institutionen, Finanzakteuren und dem Privatsektor im Bereich Wohnungsbau erörtert.

Im Mittelpunkt standen die Finanzierungslücken im Wohnungssektor sowie die Notwendigkeit neuer Finanzierungsmodelle für bezahlbaren Wohnraum, insbesondere in Regionen mit starkem Bevölkerungswachstum und begrenztem Zugang zu Kapital.