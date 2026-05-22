Hikmat Hajiyev dankt Medienvertretern

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Der Assistent des Präsidenten Aserbaidschans, Hikmat Hajiyev, hat den Journalistinnen und Journalisten für ihre Berichterstattung über das Weltstädteforum (WUF 13) gedankt.

Wie AZERTAC berichtet, würdigte er die hohe Arbeitsbelastung und Professionalität der Medienvertreter während des gesamten Forums und hob insbesondere auch die Arbeit von Kameraleuten und Fotografen hervor.