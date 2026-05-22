WUF13: Vorsitz von Aserbaidschan an Mexiko übergeben

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Der Vorsitz des nächsten UN-Weltstädteforums (WUF)ist von Aserbaidschan an Mexiko übergeben worden.

Wie AZERTAC berichtet, erfolgte die Übergabe im Rahmen der offiziellen Abschlusszeremonie der 13. Sitzung von WUF13 in Baku.