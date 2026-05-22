EBWE: Partnerschaft mit Aserbaidschan soll weiter ausgebaut werden

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung wird sich nach Einschätzung der Bank in den kommenden Jahren weiter verstärken.

Wie die Leiterin des EBRD-Vertretungsbüros in Aserbaidschan, Nataly Mouravidze, sagte, sei das Land aufgrund seiner Stabilität, klaren Entwicklungsstrategie und Offenheit ein attraktiver Partner für internationale Finanzinstitutionen.

Sie hob zudem die wirtschaftspolitische Kontinuität, das qualifizierte Humankapital sowie den konstruktiven Ansatz Aserbaidschans in der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern hervor. Diese Faktoren ermöglichten die Umsetzung langfristiger Projekte und Reformen.