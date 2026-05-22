Digitale Transformation historischer Städte und Ansatz „Intelligentes Kulturerbe“ diskutiert

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF13) wurde in Baku über die digitale Transformation historischer Städte sowie der sogenannte Ansatz „Intelligentes Kulturerbe“ diskutiert.

Wie AZERTAC berichtet, standen dabei digitale Technologien für das Management historischer Stadtgebiete, datenbasierte Verwaltungsmechanismen sowie intelligente Denkmal- und Schutzkonzepte im Mittelpunkt.

Thematisiert wurden unter anderem digitale Katastersysteme, Besucherlenkung, Mobilität sowie moderne Verwaltungsmodelle für historische Stadtzentren wie die Altstadt von Baku und Scheki.