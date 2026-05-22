Stephanie Luz: Ausschluss von Frauen in Afghanistan bleibt ein ernstes Problem

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Der anhaltende Ausschluss von Frauen und Mädchen aus Bildung, Arbeit und öffentlichen Entscheidungsprozessen in Afghanistan bleibt nach Angaben von Stephanie Luz ein zentrales Problem.

Bei einer Veranstaltung im Rahmen des Weltstädteforums WUF13 in Baku sagte die Leiterin von UN-Habitat in Afghanistan, die Bedürfnisse von Frauen müssten stärker in die Stadtplanung einbezogen werden. Frauen nähmen Sicherheitsrisiken im urbanen Raum anders wahr als Männer. Zudem sei ihre wirtschaftliche Stärkung entscheidend für ihre gesellschaftliche Rolle.