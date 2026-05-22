UN-Vertreterin: WUF 13 wird konkrete Ergebnisse liefern

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Kenako Mabuchi, Leiterin der Abteilung für Humanressourcen und Koordination im Büro des Resident-Koordinators der Vereinten Nationen in Aserbaidschan hat betont, dass das Weltstädteforum WUF3 sowohl internationale Zusammenarbeit als auch nationale Entwicklungsprioritäten sichtbar mache.

Das Forum sei eine wichtige Plattform für multilateralen Dialog, an dem verschiedene Akteure beteiligt seien. Besonders hervorgehoben wurde, dass WUF 13 nicht nur global, sondern auch im Land selbst konkrete und spürbare Ergebnisse für die Gesellschaft hinterlassen werde.