Mexiko: Vielfalt jeder ethnischen Gruppen erfordert eine differenzierte Betrachtung

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Die mexikanische Diplomatin Mariana Posada Lombana hat sich für einen differenzierten Umgang mit indigenen Gemeinschaften ausgesprochen.

Bei einer Diskussionsrunde im Rahmen des Weltstädteforums WUF13 in Baku sagte sie, Mexiko sei ein kulturell geprägtes Land, in dem indigene Völker und verschiedene Traditionen zusammenlebten.

Angesichts der großen Vielfalt an Ethnien, Sprachen und Lebensweisen sei es wichtig, keine einheitlichen Ansätze anzuwenden, sondern die Besonderheiten jeder Gruppe zu berücksichtigen.