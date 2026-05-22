Georgischer Experte: WUF13 hat Bedeutung für die gesamte Region

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Die hohe organisatorische Qualität des Weltstädteforums WUF13 in Baku ist nach Einschätzung des georgischen Politikexperten Giorgi Khaindrava nicht nur für Aserbaidschan, sondern für die gesamte Region von Bedeutung.

Im Gespräch mit AZERTAC gratulierte er den aserbaidschanischen Gastgebern und betonte, die Ausrichtung des Forums unterstreiche die wachsende globale Rolle der Region.

Zugleich hob Khaindrava die Fortschritte in der Stadtentwicklung sowie die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Georgien hervor, die als Beispiel für nachhaltige urbane Entwicklung gelte.