UN-Vertreterin: Baku zeigte sich bei WUF13 als Symbol für nachhaltigen Wandel

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Die stellvertretende UN-Generalsekretärin Amina Mohammed hat Aserbaidschan für die Ausrichtung des Weltstädteforums WUF13 gedankt und Baku als Beispiel für Erneuerung und Nachhaltigkeit bezeichnet.

Bei der Abschlusszeremonie des Forums betonte sie, Aserbaidschan habe mit der Ausrufung des Jahres 2026 zum „Jahr der Stadtplanung und Architektur“ die Bedeutung nachhaltiger Stadtentwicklung auf globaler Ebene hervorgehoben.

Zugleich verwies Amina Mohammed auf die umfangreichen Wiederaufbauarbeiten in verschiedenen Regionen des Landes sowie auf Fortschritte bei Infrastruktur, gesellschaftlicher Integration und wirtschaftlicher Entwicklung. Baku stehe dabei beispielhaft für nachhaltige Modernisierung, betonte sie.