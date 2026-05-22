Inspiriert durch die handlungsorientierte Natur der dreizehnten Sitzung des Weltstädteforums (WUF13), die in Baku, Aserbaidschan, stattfand, ist der Baku-Aufruf zum Handeln das Ergebnis eines kollektiven, gemeinsam produzierten, gerechten und inklusiven Prozesses. Er präsentiert eine Reihe vielfältiger Beiträge von Interessengruppen aus verschiedenen Sektoren und Governance-Bereichen, einschließlich zivilgesellschaftlicher Organisationen, Frauen, älterer Menschen, Kindern und Jugendlichen, indigener Völker, Fachleuten, der Wissenschaft, Forschenden, lokalen und regionalen Regierungen, Menschen mit Behinderungen, Parlamentarierinnen und Parlamentariern, dem privaten Sektor und anderen Akteuren, die im Wohnungsbereich tätig sind.

Dieses Dokument ist das Ergebnis monatelanger Arbeit, die umfassende Konsultationen mit Interessengruppen im Vorfeld des Weltstädteforums umfasste. Wir begrüßen und würdigen den Fortschritt und fordern, dass dieser als Standardpraxis im gesamten WUF-Zyklus mit Vor- und Nachkonsultationen übernommen wird, geleitet durch einen strukturierten Mechanismus der Einbindung mehrerer Interessengruppen, um Kontinuität und Verantwortlichkeit sicherzustellen.

Wir sprechen der aserbaidschanischen Regierung aufrichtigen Dank dafür aus, dass sie ein wegweisendes WUF13 mit mehr als 58.000 Teilnehmenden aus 176 Ländern ausgerichtet hat, was es zum bislang größten WUF macht. Zum ersten Mal in der Geschichte nahmen auf Initiative des Gastgeberlandes 27 Staats- und Regierungschefs am Gipfel der Führungserklärung teil. Über hundert Minister, die stellvertretende Generalsekretärin der Vereinten Nationen (UNO) und mehrere hochrangige Würdenträger waren anwesend. Zu den Innovationen von WUF13 gehören der Baku-Preis für Stadtentwicklung, der Wirtschafts- und Innovationszentrum, der WUF-Akademie-Campus und das Praxiszentrum.

PRÄAMBEL

Die globale Wohnungs- und Wohnraumkrise erreicht ihren Kipppunkt. Diese Krise ist nicht zufällig, sondern das Ergebnis tiefgreifender struktureller, systemischer und governancebezogener Versagen. Diese Polykrise wird durch komplexe und miteinander verbundene Faktoren angetrieben, die mit Enteignung, Kolonialisierung, Rassismus, Ungleichheit und anderen historischen und gegenwärtigen Kontexten verbunden sind.

Es wird geschätzt, dass 3,4 Milliarden Menschen weltweit von unzureichendem Wohnraum betroffen sind.

Ein Zuhause ist nicht nur vier Wände und ein Dach. Es ist ein Ort der Würde, der Kultur und Identität und vor allem ein Anker für eine sichere Zukunft. Es ist ein zentraler Bestandteil eines miteinander verbundenen Systems zu anderen öffentlichen Einrichtungen und Dienstleistungen wie öffentlichen Räumen, Schulen, Verkehr, Gesundheitseinrichtungen und weiteren. Wohnen muss daher als soziale und ökologische Funktion anerkannt und als Menschenrecht in den Mittelpunkt der Entwicklungsagenda gestellt werden, integriert in eine breitere Vision des Rechts auf Stadt, sozialen Schutz und wirtschaftliches Wachstum.

• Weltweit vertiefen die Finanzialisierung und Kommodifizierung von Wohnraum die städtische Ungleichheit und Armut. Wohnraum wird unerschwinglich, verstärkt durch Gentrifizierung und zunehmende unsichere Besitzverhältnisse, die räumliche Ungleichheiten und Obdachlosigkeit vorantreiben;

• Schlechte Landverwaltung und Planungssysteme stehen im Zentrum vieler Wohnungsprobleme, von räumlicher Segregation, Infrastrukturungleichheiten und Zersiedelung, oft mit Spekulation und Verdrängung als Ergebnis;

• Trotz globaler und nationaler Verpflichtungen schrumpft die öffentliche Finanzierung von Wohnraum, und konventionelle Finanzierung bleibt fragmentiert, kurzfristig und schlecht mit den Territorien verbunden, in denen Wohnraum geplant, erschlossen, verbessert, gebaut und verwaltet wird;

• Lokale und regionale Regierungen stehen an vorderster Front der urbanen Transformation und Umsetzung, verfügen jedoch oft nicht über Mandat, Kapazitäten oder Ressourcen, um die globale Wohnungsnot zu bewältigen;

• Konflikte, Krieg und Urbizid wirken sich direkt auf zivile Infrastruktur wie Schulen, Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen und Wohnhäuser sowie auf Ökologie und Biodiversität aus und machen Menschen obdachlos oder zwingen sie, zu Flüchtlingen oder intern vertriebenen Personen (IDPs) zu werden;

• Urbane Zentren, Megastädte und sekundäre Städte verändern sich rapide demografisch. Die meisten haben Schwierigkeiten, intergenerationelle Wohnsysteme bereitzustellen, die Menschen mit Behinderungen, Jugendlichen, Kindern, Frauen, indigenen Völkern und älteren Menschen unterstützen und versorgen;

• Zwangsräumungen nehmen weltweit zu und führen direkt zu Vertreibung und Verschärfung der Wohnkrise. Der Abriss eines Hauses geht weit über den Verlust persönlicher Gegenstände hinaus. Er verursacht langfristige mentale, emotionale und physische Traumata;

• Weltweit sind Städte stark vom Klimawandel betroffen, einschließlich extremer Überschwemmungen, urbaner Überhitzung und schlechter Luftqualität. Familien und Einzelpersonen in unzureichendem Wohnraum sind unverhältnismäßig stark betroffen;

• Historisch haben Frauen die Last der Sorgearbeit getragen, stehen jedoch weiterhin vor strukturellen Barrieren in Bezug auf Wohnraum, Eigentum, Beschäftigung, grundlegende Dienstleistungen und Mobilität;

• Wirtschaftskrisen und weitere Faktoren führen dazu, dass Familien und Einzelpersonen in beispiellosem Tempo obdachlos werden. Viele Städte entscheiden sich dafür, Obdachlosigkeit zu kriminalisieren, oft ohne Lösungen oder Alternativen;

• Weltweit ist Wohnraum nicht ausreichend in umfassende wirtschaftliche und infrastrukturelle Systeme integriert wie Wasser und Sanitärversorgung, Elektrizität, Mobilität, Konnektivität, öffentliche Einrichtungen, Bildung und Gesundheit. Unkoordinierte Bereitstellung, Wartung und Finanzierung verstärken die Auswirkungen unzureichenden Wohnraums;

• Bau- und Konstruktionsmaterialien wie Beton tragen nahezu ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen bei, zulasten kohlenstoffarmer Alternativen sowie traditioneller und indigener Bauweisen;

• Unzureichende fachliche Kapazitäten, Daten und Evidenz führen oft zu schlechten Entscheidungen und fördern ausbeuterische Praktiken und Korruption.

Trotz dieser gemeinsamen Merkmale ist jedes Viertel, jede Stadt, jedes Land, jede Region und jeder Kontinent einzigartig. Um die Natur dieser Krise wirklich zu verstehen, sind lokale und nationale Kontexte entscheidend.

Das Ausmaß der globalen Wohnungsherausforderung erfordert eine entschlossene, gemeinsame und dringende Antwort. Im Mittelpunkt dieses Aufrufs steht die Forderung, Wohnraum neu zu priorisieren, geleitet durch integrierte Wohnungspolitiken, unterstützt durch organisierte Multi-Stakeholder-Maßnahmen, langfristige kontextspezifische Finanzierung, verbesserte Umsetzungskapazitäten, Mehrebenen-Governance, nachhaltige öffentliche Investitionen und messbare Rechenschaftsmechanismen.

VOM ERKENNEN ZUM HANDELN

Wir anerkennen die fortlaufenden Verpflichtungen, die multilaterales Handeln im Wohnungsbereich geprägt haben, von der Aufnahme angemessenen Wohnens als international anerkanntes Menschenrecht über die Habitat-Prozesse bis hin zur Agenda 2030 und dem Zukunftspakt. In einem Jahr, das den zehnten Jahrestag der Neuen Urbanen Agenda markiert, fordern wir die Mitgliedstaaten auf, die Umsetzung zu beschleunigen und die katalytische Funktion von UN-Habitat als Partner- und Koordinierungsagentur bei der Bewältigung der globalen Wohnungsnot zu stärken.

Der Strategische Plan 2026–2029 von UN-Habitat bietet einen Fahrplan zur Beschleunigung von Maßnahmen im Wohnungsbereich durch verschiedene Mechanismen wie die Offene Zwischenstaatliche Expertengruppe für angemessenes Wohnen für alle (OEWG-H). Mitgliedstaaten und Interessengruppen werden ermutigt, sich aktiv an dieser Arbeitsgruppe zu beteiligen, Expertinnen und Experten zu nominieren und eine inklusive Teilnahme unterrepräsentierter Gruppen sicherzustellen.

Es besteht eine klare Gelegenheit, das nächste Jahrzehnt sowie die folgenden fünf Sitzungen des Weltstädteforums (2026–2036) als Aktionsdekade zu positionieren, um die Umsetzung der Neuen Urbanen Agenda zu beschleunigen und messbare Fortschritte bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung zu erzielen. Die Ergebnisse des WUF sollten überprüfbare Verpflichtungen enthalten, erfolgreiche Programme dokumentieren und Umsetzungswege teilen, um die Post-2030-Agenda zu informieren.

Lokale und nationale Prozesse tragen dazu bei, starke politische Dynamik für die Wohnungsagenda aufzubauen. Die Zusammenfassungen des Ministertreffens zur Neuen Urbanen Agenda, die Nairobi-Erklärung des Zweiten Afrikanischen Urbanforums (April 2026) und viele regionale Vereinbarungen setzen ambitionierte Prioritäten für angemessenen, bezahlbaren, inklusiven und klimaresilienten Wohnraum. Dieses Dokument eröffnet auch die Möglichkeit neuer Formen der Süd-Süd- und Nord-Süd-Kooperation, des Lernens und der Zusammenarbeit.

Diese Handlungsaufrufe sind in drei Bereiche gegliedert: die zugrunde liegenden Rechte und Treiber der Wohnungsnot anzuerkennen, auf ihre direkten Erscheinungsformen zu reagieren und die Wohnungssysteme zu transformieren, um eine gerechte, inklusive, widerstandsfähige und nachhaltige Zukunft für alle zu schaffen.

ANERKENNUNG ZUGRUNDE LIEGENDER RECHTE UND TREIBER

1. Schützt, respektiert und erfüllt unsere Menschenrechte!

In allen Kontexten wird Wohnen weiterhin als Ware statt als Recht behandelt, wobei Zwangsräumungen, Abrisse, Konflikte und Vertreibung Würde, Sicherheit und Lebensgrundlagen untergraben. Wir fordern die vollständige Annahme und Durchsetzung eines menschenrechtsbasierten Ansatzes für Wohnen, einschließlich Schutzmaßnahmen gegen Zwangsräumungen, stärkerer Besitzstands- und Mieterschutzrechte sowie Zugang zur Justiz. Mit Unterstützung internationaler Organisationen müssen nationale und lokale Regierungen diesen Aufruf in rechtliche, politische, raumplanerische und institutionelle Rahmenwerke einbetten, die die soziale und ökologische Funktion des Wohnens anerkennen und schützen. Wir fordern die Institutionalisierung gemeinschaftsgeführter und partizipativer Ansätze innerhalb regionaler, nationaler und lokaler Wohnungssysteme.

2. Schützt unsere Häuser!

Familien, Einzelpersonen und intern vertriebene Menschen werden oft in unsicheren oder unzureichenden Wohnraum gedrängt, wodurch sie weiterer Vertreibung, Unsicherheit und Ausgrenzung ausgesetzt sind. Wir fordern integrierte Wohnansätze, die humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und langfristige Entwicklung verbinden, klimaresiliente und menschenzentrierte städtische Erholung in fragilen und postkonfliktiven Kontexten voranbringen und den Zugang zu Entwicklungs- und Klimafinanzierung erleichtern. Nationale und lokale Regierungen, humanitäre und Entwicklungsakteure sowie internationale Institutionen müssen Wohnraum und wesentliche zivile Infrastruktur schützen, Schutzmaßnahmen gegen Vertreibung und Zerstörung stärken und Mechanismen aufrechterhalten, die sicherstellen, dass diese Schutzmaßnahmen wirksam durchgesetzt werden. Es gibt bedeutende globale Präzedenzfälle für den Wiederaufbau nach Konflikten, einschließlich der Gastgeberregierung Aserbaidschans. Wir fordern einen koordinierten Ansatz zur Priorisierung von Wiederaufbau- und Erholungsmaßnahmen und letztlich die Rückkehr intern vertriebener Personen (IDPs) in ihre Häuser. Freie und vorherige informierte Zustimmung sollte von allen nationalen Regierungen garantiert werden.

3. Anerkennt unsere Vielfalt!

Wohnungssysteme berücksichtigen weiterhin nicht die lokalen Kontexte sowie die Überschneidung von Geschlecht, Ethnizität, Kultur, Alter, Behinderung, Rechtsstatus und Staatsbürgerschaft, die Ausgrenzung und ungleichen Zugang zu Land und Wohnraum fördern. Wir fordern intergenerationelle und intersektionale Ansätze für Wohnen, die den Menschen in den Mittelpunkt von Politik und Umsetzung stellen und vielfältige Gruppen als Mitgestaltende anerkennen. Zivilgesellschaft und Basisbewegungen müssen gemeinsam mit Regierung, Privatsektor und Fachleuten führen und Vielfalt in Wohnungspolitiken verankern und schützen.

4. Macht unsere Häuser klimaresilient!

Klimafolgen verschärfen Wohnunsicherheit und Vertreibung und betreffen überproportional Gemeinschaften, die bereits soziale, wirtschaftliche und ökologische Prekarität in Stadtteilen, Städten und Regionen erleben. Wiederkehrende Überschwemmungen, Dürren, Biodiversitätsverlust, Verschmutzung, extreme Hitze und sich verschlechternde Luftqualität haben verheerende Auswirkungen auf öffentliche Gesundheit, Ökosysteme, Lebensgrundlagen, Lebensqualität und allgemeine Lebensbedingungen. Wir fordern Wohnungssysteme, die Klimawiderstandsfähigkeit stärken, Biodiversität erhalten und schädliche Auswirkungen durch naturbasierte, gemeinschaftsgeführte und lokal verankerte Lösungen mindern, die sich der Klimagerechtigkeit verpflichten und durch umweltbewusste Urbanisierung und Planung unterstützt werden. Wir fordern die Stärkung von menschengeführten, lokalisierten, indigenen und traditionellen Praktiken sowie nationalen und lokalen Regierungsmaßnahmen für resiliente Infrastruktur, erneuerbare Energien, Basisdienste, Katastrophenvorsorge und -prävention, Lebensgrundlagen und soziale Netzwerke.

REAKTION AUF DIREKTE ERSCHEINUNGSFORMEN

5. Zuhause als Katalysator für Integration!

Wohnen ist zu oft isoliert von Infrastruktur, wesentlichen Dienstleistungen und wirtschaftlichen Möglichkeiten angesiedelt, wobei Zersiedelung, räumliche Segregation und schlecht koordinierte Landnutzungsplanung Haushalte mit niedrigem Einkommen in periphere und ausschließende Gebiete weit entfernt von Arbeitsplätzen, Dienstleistungen und Chancen drängen. Wir fordern einen integrierten und partizipativen raumplanerischen Ansatz mit Geschlechterperspektive, der Wohnen mit Verkehr, Dienstleistungen, Lebensgrundlagen sowie natürlichem und kulturellem Erbe verbindet und gemischte, inklusive und gut versorgte intergenerationelle Nachbarschaften fördert. Wir rufen Fachleute, Wissenschaft und Forschungseinrichtungen dazu auf, gemeinsam mit Regierung und Zivilgesellschaft eine gemeinsame Vision zu entwickeln, die integrierte Stadtplanung und gezielte Subventionen fordert, die Wohnen, wirtschaftliche Chancen und Verkehr einschließen.

6. Stellt sicher, dass Wohnraum für alle bezahlbar ist!

Wohnen wird zunehmend unerschwinglich aufgrund steigender Bodenwerte, Immobilienspekulation, kurzfristiger Vermietungen, unsicherer Arbeitsmärkte, begrenztem Wohnungsangebot und ungleichem Zugang zu Finanzierung, wodurch viele Haushalte in Obdachlosigkeit und unzureichende Lebensbedingungen gedrängt werden. Wir fordern nachhaltige Maßnahmen zur Verbesserung der Bezahlbarkeit, einschließlich der Ausweitung des Zugangs zu Miet- und Sozialwohnungen, der Förderung inklusiver Zonierung, der Stärkung von Subventionen und Kostensenkungsstrategien, der Regulierung spekulativer Praktiken, der Verbesserung von Grundsteuersystemen und des Zugangs zu Finanzierung über Einkommensgruppen hinweg. Wir ermutigen Parlamentarier und nationale Regierungen, gesetzgeberische Maßnahmen einzuführen, die Bezahlbarkeit schützen, während gleichzeitig eine verstärkte Bereitstellung durch öffentliche Wohnungsprogramme, Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen (DFIs), den Privatsektor und Selbstbauinitiativen gefördert wird.

7. Stellt sicher, dass Wohnraum ohne Diskriminierung ist!

Nachbarschaften gehen über ihre physische Form und Lage hinaus; sie sind Räume der Fürsorge, sozialen Verbindung, Kultur, Sicherheit und des kollektiven Lebens, die menschliche Fähigkeiten, Wohlbefinden und Gemeinschaftszugehörigkeit ermöglichen. Wir fordern Wohnansätze, die Geschlecht, Vielfalt, sexuelle Orientierung anerkennen und Zugänglichkeit, Nähe, Sicherheit, Wohlbefinden und soziale Inklusion fördern, indem geschlechtsspezifische Gewalt bekämpft, öffentliche und gemeinschaftliche Räume gestärkt und universelle und inklusive Wohnkonzepte vorangebracht werden. Wir fordern Regierung, Fachorganisationen und Zivilgesellschaft auf, klare Leitlinien zu entwickeln, die inklusive und gemischte Nachbarschaften fördern, soziale Kohäsion stärken, Segregation reduzieren und Sicherheit, Gesundheit und Würde für alle verbessern.

8. Stoppt Zwangsräumungen!

Zwangsräumungen und Vertreibung stellen schwere Verletzungen international anerkannter Menschenrechte dar, untergraben Wohnsicherheit, zerstören Lebensgrundlagen, verschärfen die Klimakrise, untergraben Würde und schwächen Gemeinschaftssysteme, oft ohne ausreichende Schutzmaßnahmen oder Alternativen. Wir fordern stärkeren Schutz gegen Zwangsräumungen und Vertreibung, einschließlich rechtlicher Schutzmechanismen, Monitoring-Mechanismen und präventiver Ansätze, die Besitzsicherheit gewährleisten, während In-situ-Aufwertungen, gemeinschaftsgeführte Ansätze sowie angemessene Entschädigungen und Alternativen priorisiert werden, wo Umsiedlungen nicht vermieden werden können. Parlamentarische Ausschüsse, Regierungsstellen, Menschenrechtsinstitutionen und internationale Organisationen, unterstützt durch Einrichtungen der Vereinten Nationen (UN), müssen die Rechenschaftspflicht stärken und permanente multi-stakeholder Mechanismen einrichten, um globale Muster von Zwangsräumungen und Vertreibung zu überwachen, zu kartieren und anzugehen.

TRANSFORMATION VON WOHNUNGSSYSTEMEN

9. Diversifiziert Wohnansätze!

Millionen gestalten Städte bereits durch selbstgebaute, schrittweise und informelle Wohnungssysteme, dennoch bleiben diese Realitäten von Politik und rechtlicher Anerkennung ausgeschlossen. Wir fordern einen vielfältigen und lokal verankerten Ansatz, der schrittweises Wohnen, stadtweite Aufwertung informeller Siedlungen, Regularisierung, Miet- und Sozialwohnungen, Genossenschaften, Community Land Trusts, inklusive Wohnmodelle und gemeinschaftsgeführte Wohnformen umfasst. Wir fördern stärkere Zusammenarbeit zwischen nationalen und lokalen Regierungen, Zivilgesellschaft, Wohnungsanbietern und -betreibern, privaten Finanzinstitutionen und Banken, die innovative und nachfrageorientierte Programme durch eine Kombination aus öffentlichen, privaten, gemeinschaftlichen, Mikro- und Mischfinanzierungsinstrumenten fördern.

10. Sichert Land für Wohnraum!

Steigende Urbanisierung, zunehmende Finanzialisierung und schwache Land-Governance-Systeme treiben steigende Bodenpreise, Immobilienspekulation, räumliche Ungleichheit und unsichere Besitzverhältnisse voran. Wir fordern stärkere öffentliche und lokale Steuerung von Landsystemen durch geeignete Regulierung von Bodenmärkten, Eindämmung von Spekulation, Grundsteuerpolitik, inklusive Wohnraumauflagen, Entwicklungsabgaben und Wertabschöpfung, die einen gerechten Zugang zu erschlossenem und risikominimiertem Land gewährleisten. Wir appellieren an Parlamente und nationale Behörden, die Landverwaltung an lokale Behörden zu dezentralisieren; Landinstitutionen, Gemeinschaften und Entwicklungsakteure müssen Besitzrechte und Schutzmechanismen stärken und gleichzeitig inklusive und rechenschaftspflichtige Land-Governance-Systeme voranbringen.

11. Stellt Geld dort bereit, wo Bedarf ist!

Wohnungssysteme der Finanzierung sind weiterhin fragmentiert, unkoordiniert und unzugänglich, mit begrenzten öffentlichen Investitionen, ungleichem Zugang zu Krediten und Mechanismen, die Haushalte mit niedrigem Einkommen und Gemeinschaften nicht erreichen. Wir fordern eine Neugestaltung der Wertschöpfungskette der Wohnungsfinanzierung, um Inklusion und Skalierung zu priorisieren, indem kommunale Finanzen mit Fokus auf fiskalische Autonomie und Einnahmestrategien gestärkt werden. Wir fordern Entwicklungsbanken und den Privatsektor auf, den Zugang zu Krediten zu priorisieren und vorhersehbare, langfristige Finanzierungsrahmen zu schaffen, die territorial verankert und für die Bedürftigsten zugänglich sind. Wir ermutigen den Privatsektor, mit nationalen und lokalen Regierungen, Zentralbanken, Finanzinstitutionen und organisierten gemeinschaftlichen Sparsystemen zusammenzuarbeiten, um neue Wege zur Risikoermittlung und -steuerung, Subventionszielsetzung, Ausweitung des Kreditzugangs und Mischfinanzierung zu entwickeln. Wir ermutigen Parlamentarier und nationale Finanzministerien, staatliche Subventionen zu diversifizieren, um der Vielfalt von Wohnansätzen gerecht zu werden und private sowie gemeinschaftsgeführte Ersparnisse einzubeziehen.

12. Fördert einen sektorübergreifenden und Multi-Akteurs-Ansatz!

Fragmentierte Planungssysteme verstärken weiterhin Ausgrenzung, räumliche Ungleichheit und ineffizientes städtisches Wachstum, indem sie Wohnen von Land, Infrastruktur, Verkehr, Lebensgrundlagen und wesentlichen Dienstleistungen trennen. Wir fordern integrierte und systembasierte Planungsansätze, die Wohnen in breitere territoriale und städtische Rahmen einbetten und gleichzeitig Gerechtigkeit, Inklusion, räumliche Gerechtigkeit und das Recht auf Stadt voranbringen. Wir drängen darauf, dass dieser Prozess durch die Stärkung lokaler Regierungen, zivilgesellschaftlicher Organisationen, Basisbewegungen und privater Akteure zur gemeinsamen Produktion von Ergebnissen geführt wird.

13. Stärkt Mehrebenen- und partizipative Governance!

Effektive Wohnungssysteme erfordern starke Zusammenarbeit, Partnerschaften und Koordination auf allen Regierungsebenen sowie mit Basisbewegungen, Zivilgesellschaft, Fachleuten und Entwicklungsakteuren. Lokale und regionale Regierungen, von mittleren bis zu Megastädten, sind oft mit der Umsetzung betraut, ohne die notwendigen Mandate, Finanzmittel oder institutionelle Unterstützung zu erhalten. Wir fordern die Mitgliedstaaten auf, strukturelle Reformen voranzutreiben, die Verantwortlichkeiten klären, die Koordination zwischen Institutionen, Sektoren und Akteuren verbessern und lokale und regionale Regierungen durch dezentralisierte Finanzierung, partizipative Planungsinstrumente und gestärkte institutionelle und Umsetzungskapazitäten stärken. Nationale, regionale und lokale Regierungen, Gemeinschaften, Fachleute, Entwicklungspartner und Zivilgesellschaft müssen Mehrebenen- und Multi-Stakeholder-Governance-Mechanismen auf Metropol- und Regionalebene stärken, die inklusive Wohnraumversorgung, stadtweite Aufwertung informeller Siedlungen und lokal verankerte urbane Transformation unterstützen.

14. Verpflichtet euch zu Umsetzung, Rechenschaft und Lieferung!

Verpflichtungen im Wohnungsbereich fehlen nicht, doch die Umsetzung bleibt hinter den Erwartungen zurück aufgrund schwacher Koordination, begrenzter Kapazitäten und ineffektiver Systeme. Wir fordern die Umsetzung nationaler Wohnungsstrategien mit klaren Wegen, messbaren Zielen und starken Monitoring- und Berichtssystemen sowie nachhaltige Investitionen in Bildung, Ausbildung und berufliche Entwicklungsstrukturen, die Umsetzungskapazitäten stärken. Wir ermutigen Zivilgesellschaft, lokale, regionale und nationale Regierungen, Partnerschaften, starke nationale Habitat-Foren und gemeinsame Ausschüsse zu schaffen, um Kapazitäten aufzubauen, Koordination zu stärken, erfolgreiche Praktiken zu dokumentieren und Fortschritte zu überwachen. Auf globaler Ebene ermutigen wir UN-Habitat, das Welturbanforum als zentrale Plattform zur Überwachung der Umsetzung der Neuen Urbanen Agenda zu nutzen und erfolgreiche Wohnpraktiken zu skalieren.

15. Nutzt Wissen und Daten im öffentlichen Interesse!

Wohnungssysteme arbeiten oft mit unzureichenden, unaufgeschlüsselten und veralteten Informationen zu Grundbüchern, Wohnungs- und Marktstudien, Volkszählungs- und Bevölkerungsdaten sowie wirtschaftlichen Erkenntnissen. Dies erschwert die Fähigkeit, auf sich schnell verändernde Bedürfnisse, Naturkatastrophen oder langfristige Planungen zu reagieren. Wir fordern ein starkes Bekenntnis zu einem evidenzbasierten Ansatz, der lokale und gemeinschaftsbasierte Daten mit wissenschaftlichem und akademischem Wissen kombiniert. Wir fordern akademische Institutionen, Forschungspartner und Praktiker auf, Wissens- und Kapazitätslücken zu schließen und die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz in stärkere analytische und empirische Rahmen einzubinden. Wir ermutigen internationale Organisationen, Regierungen und die wissenschaftliche Gemeinschaft, sich für mehr Ressourcen einzusetzen, um Forschung zu beschleunigen, insbesondere im globalen Süden. Dies umfasst die Entwicklung gezielter Programme zum Kapazitätsaufbau von Fachkräften, öffentlichen Bediensteten, Zivilgesellschaft und Basisbewegungen für partizipative Planungsprozesse.

Abschließend danken wir der aserbaidschanischen Regierung und ihrem Volk für ihre herzliche Gastfreundschaft. Der Baku-Aufruf zum Handeln ist ein ambitionierter Aufruf, die Wohnungsnot an ihren Wurzeln zu bekämpfen. Gemeinsam müssen wir uns organisieren und diesen Herausforderungen begegnen und niemanden zurücklassen.

Haftungsausschluss: Der Baku-Aufruf zum Handeln ist ein stakeholdergetriebenes Ergebnisdokument von WUF13, basierend auf Konsultationen und Beratungen zwischen Interessengruppen und Partnern. Das Dokument stellt kein ausgehandeltes zwischenstaatliches Ergebnis dar und spiegelt nicht notwendigerweise die Ansichten oder offiziellen Positionen der Mitgliedstaaten oder des Sekretariats der Vereinten Nationen wider.