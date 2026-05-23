Aserbaidschan und Großbritannien bauen Hochschulkooperation aus

Baku, 23. Mai, AZERTAC

Eine aserbaidschanische Delegation unter Leitung von Bildungsminister Emin Amrullayev hat an der University of Warwick Möglichkeiten zur Ausweitung der akademischen Zusammenarbeit und gemeinsamer Forschungsprojekte mit dem Vereinigten Königreich erörtert. Im Mittelpunkt der Gespräche standen Kooperationen in den Bereichen Hochschulbildung, transnationale Bildung sowie erneuerbare Energien. Die Delegation besuchte zudem Forschungseinrichtungen der Universität und traf aserbaidschanische Studierende, die im Rahmen des staatlichen Ausbildungsprogramms in Großbritannien studieren.