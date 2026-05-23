Düsseldorf: Straßenbahnen kollidieren in der Innenstadt – 28 Verletzte

Baku, 23. Mai, AZERTAC

Bei einem Unfall mit zwei Straßenbahnen in Düsseldorf sind 28 Menschen verletzt worden, wie AZERTAC unter Berufung auf Deutschlandfunk berichtet.

Die zwei Straßenbahnen waren aus noch ungeklärten Gründen auf einer Kreuzung in der Düsseldorfer Innenstadt zusammengestoßen. Die Fahrgäste konnten sich laut Feuerwehr fast alle selbst aus den Bahnen befreien.

Der U-Bahnverkehr ist nach Angaben der Rheinbahn nicht betroffen. Die Polizei warnt besonders wegen des heute stattfindenden Japan-Tages in Düsseldorf vor Verkehrschaos.