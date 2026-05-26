Chodschawänd: Wiederaufbau von 1188 Häusern geplant – 728 bereits fertig

Chodschawänd, 26. Mai, AZERTAC

In der aserbaidschanischen Stadt Khojavend/Chodschawänd sind im Rahmen umfangreicher Wiederaufbauarbeiten insgesamt 1188 Wohnhäuser für die Renovierung vorgesehen, von denen bereits 728 fertiggestellt wurden.

Nach Angaben der zuständigen Behörde begann der Wiederaufbau im Oktober 2025. Derzeit laufen die Arbeiten an weiteren 460 Häusern. Die Rückkehr der ehemaligen Binnenvertriebenen erfolgt schrittweise.

Zudem wurde eine Schule mit 640-Plätzen bereits wieder in Betrieb genommen, während der Wiederaufbau eines Kindergartens mit 240 Plätzen geplant ist. Die ersten Rückkehrer zogen im Februar dieses Jahres in die Stadt ein.