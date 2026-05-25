Marokkanischer Botschafter: Bedeutende strategische Möglichkeiten für Ausweitung der afrikanisch-aserbaidschanischen Zusammenarbeit

Baku, 25. Mai, AZERTAC

„Im sich wandelnden Kontext bestehen bedeutende strategische Möglichkeiten für die Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen Afrika und Aserbaidschan. Afrika und Aserbaidschan teilen wichtige Prinzipien wie die Achtung der Souveränität und der territorialen Integrität, die Einhaltung des Völkerrechts, die Unterstützung multilateraler Zusammenarbeit sowie die Förderung der Süd-Süd-Zusammenarbeit“, sagte Mohamed Adil Embarch, Botschafter Marokkos in Aserbaidschan, bei seiner Rede auf einer internationalen Konferenz zum Afrika-Tag in Baku.

„Wir sind der Ansicht, dass die Partnerschaft zwischen Afrika und Aserbaidschan ein großes ungenutztes Potenzial für die Entwicklung der Beziehungen in den Bereichen Bildung, Handel, Energie und Verkehr birgt“, fügte der marokkanische Botschafter hinzu.