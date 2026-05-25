Handelsvolumen zwischen Aserbaidschan und Afrika 2025 erreicht 580 Millionen US-Dollar

Baku, 25. Mai, AZERTAC

Der Handel zwischen Aserbaidschan und Afrika hat in den vergangenen drei Jahren deutlich zugenommen und ist von 4,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf 580 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 gestiegen. Dies spiegele ein großes Potenzial für die wirtschaftliche Zusammenarbeit wider, sagte der stellvertretende Außenminister Aserbaidschans, Yalchin Rafiyev, bei einer internationalen Konferenz zum Afrika-Tag in Baku.

Er betonte, dass Aserbaidschan die wichtige Rolle Afrikas stets anerkenne und den Ausbau der Zusammenarbeit in diesem Bereich konsequent unterstütze.