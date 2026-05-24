Paschinjan kündigt neue Bahnverbindungen über Nachitschewan an

Tiflis, 24. Mai, AZERTAC

Der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan hat die baldige Eröffnung neuer Eisenbahnverbindungen zwischen Armenien, der Türkei und Aserbaidschan angekündigt. Demnach sollen Bahnstrecken über Nachitschewan in naher Zukunft in Betrieb genommen werden.

Paschinjan erklärte zudem, Armenien verfüge bereits über Bahnverbindungen nach Russland über Georgien und Aserbaidschan sowie zur Europäischen Union über Georgien und die Türkei. Die neuen Projekte seien Teil des TRIPP-Programms zur regionalen Verkehrsanbindung.

Khatai Azizov