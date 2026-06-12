Pakistanische Tourismusexperten besuchen Aserbaidschan zu Informationsreise

Baku, 12. Juni, AZERTAC

Für Vertreter von zehn führenden pakistanischen Reiseunternehmen ist eine Informationsreise nach Aserbaidschan organisiert worden. Ziel der Reise ist es, die Teilnehmer mit dem touristischen Potenzial des Landes vertraut zu machen, teilte die Staatliche Agentur für Tourismus mit.

Die Delegation besuchte während ihres Aufenthalts unter anderem Baku sowie die Regionen Schabran, Guba und Gusar, um sich über kulturelles Erbe und touristische Ressourcen zu informieren. Zudem fand ein B2B-Networking-Event statt, bei dem rund 50 aserbaidschanische Reiseunternehmen mit den pakistanischen Teilnehmern Gespräche führten.

Nach offiziellen Angaben stieg die Zahl der Besucher aus Pakistan nach Aserbaidschan im Jahr 2025 um 13 Prozent auf 91.043 Personen. Direkte Flugverbindungen bestehen derzeit zwischen Baku und den Städten Lahore und Islamabad.