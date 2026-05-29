Aserbaidschan eröffnet Tourismusbüro in Peking

Peking, 29. Mai, AZERTAC

Das aserbaidschanische Tourismusamt (ATB) hat eine Repräsentanz in Peking eröffnet, um das touristische Potenzial Aserbaidschans in China stärker zu bewerben und die Zahl chinesischer Besucher zu steigern.

An der Eröffnungsfeier nahmen unter anderem der Vorsitzende der Staatlichen Tourismusagentur, Fuad Naghiyev, der aserbaidschanische Handelsvertreter in China, Teymur Nadiroglu, sowie ATB-Geschäftsführer Florian Sengstschmid teil.

Im Rahmen des Besuchs beteiligte sich die aserbaidschanische Delegation zudem an der internationalen Tourismusmesse ITB China 2026 in Shanghai.

China zählt zu den am schnellsten wachsenden Tourismusmärkten Aserbaidschans. Von Januar bis April 2026 stieg die Zahl chinesischer Besucher im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 9,5 Prozent auf 14.303 Menschen.