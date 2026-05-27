Aserbaidschan feiert heiliges Opferfest

Baku, 27. Mai, AZERTAC

In Aserbaidschan wird am 27. und 28. Mai das heilige Opferfest gefeiert. In allen Moscheen des Landes werden Festgebete abgehalten, während die Opferungen an 134 von der Staatlichen Agentur für Lebensmittelsicherheit organisierten Standorten durchgeführt werden.

Das Opferfest gilt als eines der wichtigsten religiösen Feste der islamischen Welt und steht für Solidarität, Barmherzigkeit und soziale Unterstützung. Traditionell wird ein Teil des Opferfleisches an Bedürftige verteilt.

Präsident Ilham Aliyev betonte in seiner Festbotschaft die Bedeutung von Humanismus, Zusammenhalt und nationalen geistig-moralischen Werten.