Peking: Heydar-Aliyev-Stiftung und Chinesisches Musikkonservatorium beraten über künftige Kooperationsmöglichkeiten

Peking, 26. Mai, AZERTAC

In Peking sind künftige Kooperationsbereiche zwischen der Heydar-Aliyev-Stiftung und dem Chinesischen Konservatorium für Musik erörtert worden.

Der Sekretär des Parteikomitees des Konservatoriums, Wang Xudong, zeigte sich zufrieden mit den bestehenden Beziehungen zur Heydar-Aliyev-Stiftung und betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan im Bereich der Musikkunst.

Der Vertreter der Heydar-Aliyev-Stiftung und Leiter der aserbaidschanisch-chinesischen parlamentarischen Freundschaftsgruppe, Soltan Mammadov, hob die erfolgreichen Projekte der Stiftung zur Förderung der chinesischen Sprache und Kultur in Aserbaidschan hervor.

Seinen Worten nach werde die Förderung der nationalen Musik in einem Land mit einem reichen kulturellen Erbe wie China zur weiteren Stärkung der kulturellen Beziehungen zwischen beiden Völkern beitragen.

Die Teilnehmer tauschten sich außerdem über das musikalische Erbe Aserbaidschans, nationale Musikinstrumente, Mugham, Jazz, Ethno-Jazz sowie die aserbaidschanische Jazztradition aus.

Im Rahmen des Treffens wurden verschiedene Beispiele aserbaidschanischer Musik präsentiert sowie Bücher über die aserbaidschanische Kultur vorgestellt, die von der Heydar-Aliyev-Stiftung dem Chinesischen Konservatorium für Musik gespendet wurden.

Darüber hinaus gaben aserbaidschanische Künstler Meisterklassen für chinesische Studierende. Der bekannte chinesische Zurna-Spieler Zhang Qianyuan, der das Instrument während seines Aufenthalts in Aserbaidschan erlernte, trug zudem Ausschnitte aus aserbaidschanischen Volksmelodien vor.

Schahin Jafarov