Vizeminister: Aserbaidschan plant im September Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur Zentralafrikanischen Republik

Baku, 25. Mai, AZERTAC

„In den letzten Jahren hat Aserbaidschan seine Zusammenarbeit mit Afrika erheblich ausgeweitet. Der politische Dialog hat sich intensiviert, die diplomatischen Beziehungen wurden ausgebaut, und die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen ist in eine qualitativ neue Etappe eingetreten. Allein seit dem vergangenen Jahr wurden 12 Runden politischer Konsultationen mit afrikanischen Staaten abgehalten“, sagte der stellvertretende Außenminister Aserbaidschans, Yalchin Rafiyev, bei seiner Rede auf einer internationalen Konferenz zum Afrika-Tag in Baku.

Er betonte zudem, dass Aserbaidschan derzeit mit allen afrikanischen Ländern diplomatische Beziehungen unterhalte, mit Ausnahme der Zentralafrikanischen Republik. Mit diesem Land sollen im September dieses Jahres diplomatische Beziehungen aufgenommen werden.