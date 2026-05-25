Ugandas UN-Botschafter: Aserbaidschan hebt Süd-Süd-Kooperation auf ein höheres Niveau

Baku, 25. Mai, AZERTAC

Die Feierlichkeiten zum Afrika-Tag gemeinsam mit der aserbaidschanischen Regierung spiegeln die wachsende Entwicklung der diplomatischen Beziehungen zwischen Afrika und Aserbaidschan wider. Dies erklärte der Ständige Vertreter Ugandas bei den Vereinten Nationen, Adonia Ayebare, in einer Online-Zuschaltung bei einer Podiumsdiskussion „Afrika–Aserbaidschan-Beziehungen: Aktuelle Dynamik und strategisches Potenzial“ im Rahmen einer internationalen Konferenz zum Afrika-Tag in Baku.

Er betonte, dass die Süd-Süd-Kooperation zwar ein zentraler Schwerpunkt bei den Vereinten Nationen sei, Aserbaidschan diese Zusammenarbeit jedoch auf ein höheres Niveau gehoben habe. Das Engagement des Landes in Afrika im Rahmen dieser Kooperation trage zur Stärkung der bilateralen Beziehungen bei.