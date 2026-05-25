Präsident Ilham Aliyev: Neues Staatsprogramm zur Entwicklung der Landwirtschaft ausgearbeitet

Baku, 25. Mai, AZERTAC

„Die verabschiedeten Programme und Beschlüsse haben zu einem großen Wandel geführt. Allerdings gibt uns die in den letzten Jahren bei der Entwicklung der Landwirtschaft beobachtete Stagnation selbstverständlich Anlass zum Nachdenken, und zu diesem Zweck wurde ein neues Staatsprogramm ausgearbeitet, das verabschiedet werden wird.“

Wie AZERTAC berichtet, sagte dies Präsident Ilham Aliyev bei einer Beratung zu Fragen der Landwirtschaft.