Erdbeben im Kaspischen Meer

Baku, 25. Mai, AZERTAC

Im Kaspischen Meer ist am 25. Mai um 08:40 Uhr Ortszeit ein Erdbeben registriert worden.

Das Beben hatte nach Angaben des Republikanischen Seismologischen Dienstzentrumn eine Stärke von 3,4 und ereignete sich in einer Tiefe von 30 Kilometern.