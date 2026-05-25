Ölpreise an Börsen nachgegeben

Baku, 25. Mai, AZERTAC

Die Ölpreise geben an Börsen nach, wie AZERTAC mitteilte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 98,50 US-Dollar. Das waren 5,04 US-Dollar weniger am vorigen Wochenende. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 5 US-Dollar auf 91,60 Dollar.