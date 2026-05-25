Zahl afrikanischer Staats- und Regierungschefs, die Aserbaidschan besucht haben, ist deutlich gestiegen

Baku, 25. Mai, AZERTAC

Die Zahl afrikanischer Staats- und Regierungschefs, die Aserbaidschan in den vergangenen drei Jahren besucht haben, ist deutlich gestiegen. Dies erklärte der stellvertretende Außenminister Aserbaidschans, Yalchin Rafiyev, bei einer internationalen Konferenz anlässlich des Afrikatags in Baku.

Wie Rafiyev betonte, fanden die Besuche sowohl im Rahmen bilateraler Kontakte als auch internationaler Veranstaltungen statt. Zu den Gästen gehörten die Präsidenten von Somalia, Kenia, Ägypten, Ruanda, Angola, Ghana, Guinea-Bissau, Mauretanien, Simbabwe, Komoren, Madagaskar, Eswatini, Mauritius sowie die Zentralafrikanische Republik. Darüber hinaus hätten auch Regierungschefs aus Ländern des südlichen Afrika Aserbaidschan besucht.