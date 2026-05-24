Tote und Verletzte bei russischem Raketen- und Drohnenangriff auf Kiew

Baku, 24. Mai, AZERTAC

Russland hat in der Nacht erneut die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Drohnen und Raketen angegriffen. Wie ein Sprecher der örtlichen Militärverwaltung mitteilte, waren vor allem die Stadtbezirke Schewtschenkiwsky, Dniprowsky und Podilsky betroffen. Es gebe einen Toten und mehrere Verletzte.

Kiews Bürgermeister Klitschko berichtete ebenfalls von zahlreichen betroffenen Gebäuden, darunter auch Hochhäuser und mindestens eine Schule. Er forderte die Bewohner der Millionenstadt auf, weiter in ihren Schutzräumen zu bleiben. Das Onlineportal "The Kyiv Independent" sprach von "einer Reihe von Explosionen" in der Hauptstadt. "Times of Ukraine" berichtete im Onlinedienst Telegram von Bränden, darunter auch einer in der Nähe des Regierungsviertels.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj gewarnt, es sei mit einem russischen Angriff mit der neuen Oreschnik-Mittelstreckenrakete zu rechnen. Er berief sich dabei auf Geheimdienstinformationen. Die russische Oreschnik-Rakete ist eine atomwaffenfähige Mittelstreckenrakete, die nach Angaben des Kreml eine Geschwindigkeit von mehr als 12.000 Kilometern pro Stunde und Ziele in 3.000 bis 5.500 Kilometer Entfernung erreichen kann. Laut Russlands Präsident Putin ist es selbst für moderne Luftabwehrsysteme "unmöglich", die Rakete abzufangen.

Russische Behörden äußerten sich zunächst nicht zu den Berichten.