Kulturtage der Türkischen Republik Nordzypern in Baku eröffnet

Baku, 13. Juni, AZERTAC

In Baku sind die Kulturtage der Türkischen Republik Nordzypern feierlich eröffnet worden. Vertreter beider Seiten hoben die freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Nordzypern sowie die erfolgreiche Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur und Kunst hervor.

Bei der Eröffnungszeremonie betonte man, dass die bilateralen Beziehungen durch die Tätigkeit gemeinsamer Arbeitsgruppen kontinuierlich ausgebaut werden. Musikalische Darbietungen boten den Gästen einen Einblick in das reiche kulturelle Erbe und die nationalen Traditionen der Türkischen Republik Nordzypern.