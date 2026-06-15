Präsident Ilham Aliyev gratuliert US-Präsident Donald Trump zu seinem 80. Geburtstag

Baku, 15. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, anlässlich seines 80. Geburtstags ein Glückwunschschreiben übermittelt.

Dies geht aus einer Veröffentlichung auf dem offiziellen X-Konto des Präsidenten Aserbaidschans hervor.

AZERTAC präsentiert das Schreiben:

An den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Seine Exzellenz Herrn Donald J. Trump

Sehr geehrter Herr Präsident,

es bereitet mir große Freude, Ihnen zu Ihrem bedeutenden Jubiläum – Ihrem 80. Geburtstag – meine aufrichtigsten Glückwünsche zu übermitteln und Ihnen robuste Gesundheit, ein langes Leben, Glück sowie weiterhin Erfolg und immer größere Errungenschaften in Ihrer herausragenden staatsmännischen Tätigkeit als bedeutender Führer eines starken und mächtigen Staates zu wünschen.

Sie haben eine unverzichtbare Rolle bei der Begründung und Vertiefung der strategischen Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und den Vereinigten Staaten gespielt, und wir schätzen dies sehr. Die Unterzeichnung der Charta über die Strategische Partnerschaft – die während unseres historischen Treffens mit Ihnen im Weißen Haus im August vergangenen Jahres initiiert und sechs Monate später im Rahmen des Besuchs des US-Vizepräsidenten JD Vance in unserem Land abgeschlossen wurde – hat die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den Vereinigten Staaten auf eine qualitativ neue Ebene gehoben. Diese bemerkenswerte Errungenschaft ist ein klarer Beweis für Ihren unerschütterlichen Willen und Ihre Entschlossenheit. Wir danken Ihnen für die große Bedeutung, die Sie der Entwicklung unserer zwischenstaatlichen Beziehungen beimessen, sowie für Ihre kontinuierliche Unterstützung in diesem Zusammenhang.

Wir sind Ihnen auch für Ihre Entschlossenheit bei der Förderung der Friedensagenda im Südkaukasus dankbar. Die in Ihrer Anwesenheit in Washington unterzeichnete Trilaterale Gemeinsame Erklärung sowie die Paraphierung des Abkommens über die Herstellung des Friedens und zwischenstaatlicher Beziehungen mit Armenien sind das Ergebnis Ihrer konsequenten Bemühungen um den Friedensaufbau. Gleichzeitig betrachten wir die „Trump-Route für internationalen Frieden und Wohlstand“ (TRIPP), die eine ungehinderte Verbindung zwischen dem Kerngebiet der Republik Aserbaidschan und Nachitschewan gewährleisten und Teil des Mittleren Korridors werden wird, als weiteren Beitrag zur Entwicklung eines nachhaltigen Friedens und einer nachhaltigen Zusammenarbeit in der Region.

Sehr geehrter Herr Präsident,

ich schätze die persönlichen Beziehungen, die Freundschaft, den tiefen Respekt und das Vertrauen zwischen uns außerordentlich hoch und möchte meine Zufriedenheit über unsere produktiven Treffen und Kontakte im vergangenen Jahr zum Ausdruck bringen, die in einer Atmosphäre von Herzlichkeit und Aufrichtigkeit stattfanden.

Das gegenseitige Verständnis auf höchster Ebene bildet eine solide Grundlage für die Vertiefung unserer Beziehungen in verschiedenen Bereichen. Unsere gemeinsame Entschlossenheit, die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den Vereinigten Staaten in allen Bereichen weiterzuentwickeln und zu stärken – insbesondere in Handel und Wirtschaft, Investitionen, Energie, Sicherheit, Konnektivität, Technologie und anderen Sektoren –, ist bemerkenswert.

Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere gemeinsamen Bemühungen zur weiteren Vertiefung der Freundschaft und der verlässlichen Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und den Vereinigten Staaten sowie zur umfassenden Erweiterung unserer produktiven Zusammenarbeit erfolgreich fortsetzen werden.

In Ausdruck meiner tiefen Achtung und Wertschätzung übermittle ich Ihnen und Ihrer Familie erneut meine herzlichsten Wünsche und wünsche Ihnen Erfolg bei Ihren Einsatz für den Wohlstand des befreundeten amerikanischen Volkes.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ilham Aliyev

Präsident der Republik Aserbaidschan