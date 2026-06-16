Chinas Industrieproduktion steigt in ersten fünf Monaten um 5,4 Prozent
Baku, 16. Juni, AZERTAC
Chinas industrielle Wertschöpfung stieg in den ersten fünf Monaten des Jahres 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,4 Prozent, wie aus offiziellen Daten vom Dienstag hervorgeht. (Xinhua)
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