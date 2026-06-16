Leyla Aliyeva nimmt an Diskussion in Bonn über Umweltfolgen des sinkenden Wasserspiegels des Kaspischen Meeres teil

Bonn, 16. Juni, AZERTAC

Auf Initiative von Leyla Aliyeva hat in Bonn im Rahmen der UN-Klimaverhandlungen eine hochrangige Diskussion über die ökologischen Folgen des sinkenden Wasserspiegels des Kaspischen Meeres stattgefunden. Im Mittelpunkt standen die Umwelt- und Klimarisiken sowie die Auswirkungen auf Biodiversität und nachhaltige Entwicklung. Die Teilnehmer betonten die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit und wissenschaftlich fundierter Maßnahmen zur Bewältigung der ökologischen Herausforderungen.

Die Veranstaltung wurde gemeinsam von der Öffentlichen Vereinigung IDEA, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), der aserbaidschanischen COP29-Präsidentschaft sowie der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) organisiert.

Bei der Paneldiskussion tauschten sich die Teilnehmer über die ökologischen, wissenschaftlichen und sozioökonomischen Auswirkungen aus.