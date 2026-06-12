TANAP seit acht Jahren in Betrieb - Fast 100 Milliarden Kubikmeter Gas transportiert

Baku, 12. Juni, AZERTAC

Acht Jahre nach der Inbetriebnahme der Transanatolischen Erdgas-Pipeline (TANAP) hat die Leitung nach offiziellen Angaben insgesamt rund 99 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportiert. Davon gingen 39,3 Milliarden Kubikmeter in die Türkei.

Die 1.812 Kilometer lange Pipeline ist ein zentrales Teilstück des Südlichen Gaskorridors und verbindet aserbaidschanische Gasfelder mit den europäischen Märkten. Derzeit verfügt TANAP über eine jährliche Transportkapazität von 16,2 Milliarden Kubikmetern, die auf bis zu 31 Milliarden Kubikmeter ausgebaut werden kann.

Das Projekt wurde mit Investitionen von rund 6,5 Milliarden US-Dollar realisiert und nahm am 12. Juni 2018 den Betrieb auf.