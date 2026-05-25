Edelmetalle: Gold - Silberpreis gestiegen

Baku, 25. Mai, AZERTAC

Die Preise für Gold und Silber steigen an den Börsen weiter.

An der New Yorker Rohstoffbörse COMEX verteuerte sich eine Feinunze Gold um 39,30 US-Dollar auf 4,595.70 Dollar.

Wie AZERTAC berichtet, stieg der Silberpreis um 1,79 Dollar auf 77,99 Dollar.