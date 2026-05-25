Leyla Aliyeva besucht Bezirk Masalli

Baku, 25. Mai, AZERTAC

Die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung und Gründerin und Leiterin der Öffentlichen Vereinigung IDEA, Leyla Aliyeva, hat den Bezirk Masalli besucht.

Im Rahmen des Besuchs besichtigte sie die Juma-Moschee, eines der bedeutendsten historischen und religiös-kulturellen Denkmäler der Region, und informierte sich über deren Geschichte und architektonische Besonderheiten.

Die im Zentrum der Stadt Masalli gelegene Moschee wurde 1846 mit Unterstützung lokaler Einwohner und Wohltäter errichtet. Nach der Unabhängigkeit wurde sie restauriert und wieder als Gebetsstätte genutzt. Später erfolgten umfassende staatliche Renovierungsarbeiten; 2001 wurde sie in die Liste der unbeweglichen historischen und kulturellen Denkmäler von lokaler Bedeutung aufgenommen.

Zum Schluss wurde Leyla Aliyeva der „Heilige Koran“ als Geschenk überreicht.